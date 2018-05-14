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Грузия и Казахстан подпишут программу двустороннего сотрудничества


14.05.2018   18:02
Министерства иностранных дел Грузии и Казахстана в ближайшее время подпишут программу сотрудничества на 2018-2019 годы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе направится в Астану для участия в одиннадцатом Астанинском экономическом форуме, который состоится 17-19 мая.

Документ о сотрудничестве между двумя странами планируется подписать по итогам запланированных на среду переговоров между министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым и вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.

Уточняется, что стороны намерены обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также провести обмен мнениями по ключевым международным и региональным проблемам.






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