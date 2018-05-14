Грузия и Казахстан подпишут программу двустороннего сотрудничества

14.05.2018 18:02 Министерства иностранных дел Грузии и Казахстана в ближайшее время подпишут программу сотрудничества на 2018-2019 годы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.



Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе направится в Астану для участия в одиннадцатом Астанинском экономическом форуме, который состоится 17-19 мая.



Документ о сотрудничестве между двумя странами планируется подписать по итогам запланированных на среду переговоров между министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым и вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.



Уточняется, что стороны намерены обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также провести обмен мнениями по ключевым международным и региональным проблемам.















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