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В Грузию прибыла с визитом делегация Узбекистана


14.05.2018   18:19
Сегодня в Грузию прибыла с двухдневным визитом делегация правительственных и деловых кругов Республики Узбекистан во главе с министром внешней торговли Жамшидом Ходжаевым.

В рамках визита узбекской делегации в Тбилиси состоится 8-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого будут обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, инвестиций, транзита, транспорта и связи, туризма и других.

Кроме того, будет проведен грузино-узбекский бизнес-форум.






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