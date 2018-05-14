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В Грузию прибыла с визитом делегация Узбекистана
14.05.2018 18:19
Сегодня в Грузию прибыла с двухдневным визитом делегация правительственных и деловых кругов Республики Узбекистан во главе с министром внешней торговли Жамшидом Ходжаевым.
В рамках визита узбекской делегации в Тбилиси состоится 8-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого будут обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, инвестиций, транзита, транспорта и связи, туризма и других.
Кроме того, будет проведен грузино-узбекский бизнес-форум.
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