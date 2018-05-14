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Омбудсмен: Пока никто не обращался о превышении силы полицейскими на спецоперациях


14.05.2018   18:57
С заявлением о превышения силы со стороны полицейских во время спецоперации МВД в ночных клубах "Басиани", "Хиди", и "Галери" 11 мая 2018 года, к аппарату народного защитника до настоящего времени никто не обращался, заявление не поступало, и не фиксировали после встречи с ними"- заявили "IPress" в аппарате народного защитника.

"Жалобы о превышении силы со стороны полиции в аппарат народного защитника не поступали, однако в течение всей ночи омбудсмен, и ее представители встречались с задержанными, и беседовали лично с ними. Конкретной жалобы, что в отношении них было осуществлено насилие, или они получили какие-либо повреждения, не было. Говорят вообще о грубости полиции, то есть задержанные в административном порядке говорят в общем, что полиция весла себя грубо, но ни один из них не сказал, что получил физическое повреждение.

Что касается восьми лиц, задержанных по уголовному кодексу, только один человек заявляет, что получил повреждение, которое оформлено в протоколе, и мы изучим это"- заявили в аппарате народного защитника.







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