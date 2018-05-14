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Усупашвили: Никто не поверил, что целью той операции было преследование наркореализаторов


14.05.2018   19:15
Кажется, никто не поверил, что целью и задачей той операции было преследование наркореализаторов - заявил бывший председатель парламента Давид Усупашвили.

Давид Усупашвили отметил, что в ночь на пятницу МВД создал кризис, который воскресной ночью разрядил Гахария.

"В пятницу ночью МВД создало кризис, который в воскресенье ночью разрядил министр Гахария. Это была вся трагикомедия этого процесса. Власть своими же совершенно непонятными действиями довела почти до кризиса национального масштаба. Но Гахария сумел разрядить обстановку.

В этом деле много животрепещущих вопросов, поскольку, не урегулирована проблема, которая довела страну до этого положения. Непонятно, насколько быстро, и объективно будет вестись расследование инцидентов, происшедших в клубах.

По состоянию на данную минуту, думаю, никто не поверил, что целью и задачей этой операции было преследование наркореализаторов"- заявил Давид Усупашвили.






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