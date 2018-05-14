США официально открыли посольство в Иерусалиме

14.05.2018 19:53 В понедельник, 14 мая, Соединенные Штаты Америки официально открыли посольство в Иерусалиме в Израиле. Об этом сообщает AFP на своей странице в Twitter.



"США официально открыли посольство в Иерусалиме", - говорится в сообщении.



Участие в церемонии открытия посольства принимала дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, передает Reuters.



"Соединенные Штаты стоят вместе с Израилем, потому что мы вместе верим в свободу. Когда президент Трамп дает обещание, он держит его. Сегодня также демонстрируется лидерство США. Переместив наше посольство в Иерусалим, мы снова показали миру, что Соединенным Штатам можно доверять. Мы стоим вместе с нашими друзьями и нашими союзниками, и, прежде всего, мы показали, что Соединенные Штаты Америки сделают все правильно", - сказал Кушнер.



Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 14 мая, в Иерусалиме будет открыто посольство Соединенных Штатов Америки в соответствии с решением президента США Дональда Трампа о признании города столицей Израиля.















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