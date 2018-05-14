Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США официально открыли посольство в Иерусалиме


14.05.2018   19:53
В понедельник, 14 мая, Соединенные Штаты Америки официально открыли посольство в Иерусалиме в Израиле. Об этом сообщает AFP на своей странице в Twitter.

"США официально открыли посольство в Иерусалиме", - говорится в сообщении.

Участие в церемонии открытия посольства принимала дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, передает Reuters.

"Соединенные Штаты стоят вместе с Израилем, потому что мы вместе верим в свободу. Когда президент Трамп дает обещание, он держит его. Сегодня также демонстрируется лидерство США. Переместив наше посольство в Иерусалим, мы снова показали миру, что Соединенным Штатам можно доверять. Мы стоим вместе с нашими друзьями и нашими союзниками, и, прежде всего, мы показали, что Соединенные Штаты Америки сделают все правильно", - сказал Кушнер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 14 мая, в Иерусалиме будет открыто посольство Соединенных Штатов Америки в соответствии с решением президента США Дональда Трампа о признании города столицей Израиля.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна