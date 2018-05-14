Евросоюз расширил санкции против России

14.05.2018 20:03 Европейский союз расширил персональные санкции в отношении российских чиновников за выборы в аннексированном Крыму, сообщает Укринформ.



По полученным данным, в санкционный список дополнительно внесли пять человек. В отношении них будут применены визовый запрет и блокирование активов.



Стоит отметить, что текст юридического решения обнародуют в течение ближайших дней.



Также эту информацию подтвердил президент Украины Петр Порошенко. На своей странице в Facebook он сообщил, что Совет ЕС уже принял официальное решение.















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