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Глава МИД встретился с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса
14.05.2018 20:13
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе провел встречу с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.
МИД Грузии сообщает, что на встрече глава МИД рассмотрел приоритеты и инициативы Грузии в международных организациях.
В то же время, в ходе встречи министр заострил внимание дипломатов на тяжелое положение в оккупированных регионах Грузии, значение вопроса безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона. В данном контексте министр подчеркнул значение твердой поддержки, и позиции международного содружества.
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