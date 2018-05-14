Глава МИД встретился с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса

14.05.2018 20:13 Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе провел встречу с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.



МИД Грузии сообщает, что на встрече глава МИД рассмотрел приоритеты и инициативы Грузии в международных организациях.



В то же время, в ходе встречи министр заострил внимание дипломатов на тяжелое положение в оккупированных регионах Грузии, значение вопроса безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона. В данном контексте министр подчеркнул значение твердой поддержки, и позиции международного содружества.



















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