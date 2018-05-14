Грузия рассматривает вариант называть Литву «Летува»

14.05.2018 20:55 Посол Грузии в Литве Хатума Салуквадзе сообщила, что грузинская языковая комиссия приступила к рассмотрению используемого в грузинском языке славянизированного названия "Литва" и его возможной смены на "Летува".



На такой шаг Тбилиси пошел после того, как Грузия получила право называться на литовском языке Сакартвело.



"Благодарные картвелы решили сделать ответный шаг. Что же, это красивый, символичный жест благодарности", - сообщил BNS в понедельник председатель Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛЯ) Аудрис Антанайтис.



По словам А. Антанайтиса, грузинам, скорее всего, удастся передать такое название их алфавитом, однако они не смогут произнести такого названия Литвы, поскольку в их языке нет дифтонга "ие".



Глава ГКЛЯ отметил, что Литва сама не стремится к тому, чтобы ее название "Литва" было изменено, поскольку в таком случае с этой просьбой пришлось бы обращаться к множеству славянских государств.



Пресс-секретарь главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса сообщила, что изменение названия страны в грузинском языке "было прекрасным примером двухстороннего сотрудничества".



"И Литва, и Сакартвело в этом году праздную столетия государственности, и мы не против того, чтобы название было более похожем на то, что в нашем литовском языке", - сказала BNS Раса Якилайтене.



В начале мая Государственная комиссия по литовскому языку решила, что "Грузия" останется официальным названием этого государства, однако в качестве альтернативного варианта названия этой страны может использоваться "Сакартвело", поскольку Грузия - это название с русскими корнями.



МИД Литвы обещает использовать название "Сакартвело" в делопроизводстве. Его намерено использовать и руководство страны.















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