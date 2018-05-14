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Саудовская Аравия возможно признает дипломы вузов Грузии
14.05.2018 21:28
Саудовская Аравия рассматривает внесение высших учебных заведений Грузии в список признанных университетов. В связи с этим состоялась встреча с первым заместителем министра образования Саудовской Аравии доктором Джасиром Аль-Хербишем и послом Грузии Георгием Джанджгава.
По сообщению посольства, на встрече обсуждали перспективы развития двухстороннего сотрудничества в сфере образования, и вопрос внесения Саудовской Аравией высших учебных заведений Грузии в список признанных университетов.
По информации посольства Грузии в Саудовской Аравии, саудиты детально изучат этот вопрос, и не исключено, что в Грузию приедет специальная делегация Министерства образования Саудовской Аравии.
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