Саудовская Аравия возможно признает дипломы вузов Грузии

14.05.2018 21:28 Саудовская Аравия рассматривает внесение высших учебных заведений Грузии в список признанных университетов. В связи с этим состоялась встреча с первым заместителем министра образования Саудовской Аравии доктором Джасиром Аль-Хербишем и послом Грузии Георгием Джанджгава.



По сообщению посольства, на встрече обсуждали перспективы развития двухстороннего сотрудничества в сфере образования, и вопрос внесения Саудовской Аравией высших учебных заведений Грузии в список признанных университетов.



По информации посольства Грузии в Саудовской Аравии, саудиты детально изучат этот вопрос, и не исключено, что в Грузию приедет специальная делегация Министерства образования Саудовской Аравии.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

