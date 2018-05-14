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Председатель Национального агентства вина ушел с должности
14.05.2018 21:29
Председатель Национального агентства вина Георгий Саманишвили ушел с должности. В агентстве говорят, что на основании собственного заявления Саманишвили с 1 мая не работает на этой должности.
В НАВ сообщают, что обязанности председателя исполняет один из заместителей Георгия Саманишвили, Андро Асланишвили. В то же время, в агентстве заявили, что Георгий Саманишвили остается в ведомстве.
Председатель Национального агентства вина назначается в порядке конкурса.
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