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Кобахидзе: Главная задача — сократить потребление наркотиков в Грузии


14.05.2018   23:12
Председатель парламента Грузии заявляет, что несмотря на разность мнений среди членов правящей команды в отношении наркополитики, ресурс для согласования позиций существует и на протяжении следующих двух недель будет подготовлен новый законопроект.

«Мы продолжаем активно работать над соответствующим законопроектом. Несмотря на то, что между членами команды и большинством есть расхождение во мнениях, есть ресурс для согласования позиций. Мы хотим, чтобы до конца месяца, в ближайшие две недели подготовить законопроект и инициировать его в парламенте, что станет условием того, что мы до конца сессии, в конце июня окончательно примем законопроект. У нас очень четкое видение и общие принципы. Главная задача — сократить потребление наркотиков в Грузии. Задача состоит в том, чтобы сделать гуманную политику в этой области в целом и законопроект будет основываться на этих принципах », — отметил Ираклий Кобахидзе.

Что касается вопроса о легализации марихуаны, Ираклий Кобахидзе заявляет, что необходимо обсудить все вопросы связанные с наркополитикой.






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