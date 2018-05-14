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Наркополитика должна быть гуманной для потребителей - президент Грузии


14.05.2018   23:14
Президент Грузии заявил, что наркополитика должна быть гуманной для потребителей.

Как заявил глава государства после заседания Совета безопасности, в парламент уже внесен законопроект связанный с наркополитикой.

«Мы не говорили на эту тему сегодня. Я уже зафиксировал свою позицию. Думаю, что наркополитика должна быть гуманна к потребителям наркотических средств. В этом направлении уже предприняты шаги. Мы забываем о том, что у парламента уже есть законопроект. Теперь я слышу целый день дискуссию, мы уже откладываем в сторону достигнутый вопрос и начинаем обсуждать другие вопросы. Я считаю, что это неправильно », — сказал Георгий Маргвелашвили.






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