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Глава МВД предстанет перед парламнетом до конца недели - Кобахидзе


15.05.2018   11:32
По заявлению председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, встреча в парламентском формате с министром внутренних дел Георгием Гахария состоится до конца этой недели.

По оценке Кобахидзе, окончательная позиция в отношении спецоперации будет сформирована после рассмотрения деталей.

«Главное для нас, чтобы в деталях обсудить вопросы спецоперации и в этом отношении есть соответствующая готовность. Можно сказать, что до конца недели в парламентском формате состоится встреча с участием министра внутренних дел и на ней мы обсудим детали. У нас, естественно, была встреча с министром внутренних дел и он объяснил причины проведения этой спецоперации, в частности форму, так сказать, причины выбора подобных действий и т.д. Однако, пока мы не рассматрим все детали, мы не сможем сформировать окончательную позицию. У меня есть предварительная позиция, которую я уже зафиксировал. Наконец, наша позиция, конечно же, будет сформирована после того, как мы рассмотрим все детали », — заявил председатель парламента.

Что же касается формы спецоперации, то по оценке Ираклия Кобахидзе, в эти дни было видно, что власть действует с гуманно и это радикальное изменение, которое страна претерпела после 2012 года.

По словам Ираклия Кобахидзе, основным принципом правящей команды является защита прав человека гарантированных конституцией и правительство продемонстрировало такой подход.






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