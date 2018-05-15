Правительство Грузии работает над планом по укоренению здорового образа жизни

15.05.2018 11:43 По инициативе премьер — министра Георгия Квирикашвили, правительство, с широкой вовлеченностью, разработает план действий способствования в стране здоровому образу жизни.



С этой целью, в администрации правительства в 14:00 состоится рабочая встреча при участии премьер — министра, членов исполнительной и законодательной властей и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.



Речь идет о создании комплексного плана, в котором будут прописаны конкретные шаги, для укоренения правил здорового образа жизни, создания и доступности соответствующей инфраструктуры.



Документ будет разработан с широким участием всех ветвей власти и общественности, включая молодежь и частный сектор и в его исполнении будут активно участвовать все соответствующие круги.



Информацию распространяет пресс-служба администрации правительства Грузии.















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