Глава МИД Грузии представит в парламенте дорожную карту интеграции в ЕС

15.05.2018 11:58 Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе представит в парламенте концепцию дорожной карты интеграции в Евросоюз — «ROADMAP2EU», которая недавно была одобрена Государственной комиссией по европейской интеграции.



Министр иностранных дел представит концепцию документа на объединенном заседании комитетов по европейской интеграции и внешним связям.



По информации министерства иностранных дел Грузии, девиз дорожной карты интеграции в Евросоюз — «Больше интеграции для новых возможностей». Документ направлен на максимальное использование существующих возможностей сотрудничества с Европейским союзом, а также возможности, выходящие за рамки «Соглашения об ассоциации», которые будут способствовать дальнейшей интеграции Грузии в ЕС.



Общая координация разработки дорожной карты интеграции Грузии в ЕС будет осуществляться Правительственной комиссией по интеграции ЕС, а также рабочей группой и тематическими рабочими подгруппами.



По информации министерства иностранных дел, с целью обеспечения прозрачности и участия общественности в процессе разработки дорожной карты, совместно с государственными органами, будут широко вовлечены представители парламента Грузии, а также академических и деловых кругов и заинтересованные лица гражданского общества.



«Как известно, премьер-министр Грузии выступил с заявлением в законодательном органе с целью обеспечения большей интеграции и новых возможностей с Европейским союзом в отношении создания дорожной карты для интеграции в ЕС. С этой целью была разработана концепция дорожной карты интеграции Грузии в Евросоюз», — заявляют в МИД Грузии.















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