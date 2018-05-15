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Глава МИД Грузии представит в парламенте дорожную карту интеграции в ЕС


15.05.2018   11:58
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе представит в парламенте концепцию дорожной карты интеграции в Евросоюз — «ROADMAP2EU», которая недавно была одобрена Государственной комиссией по европейской интеграции.

Министр иностранных дел представит концепцию документа на объединенном заседании комитетов по европейской интеграции и внешним связям.

По информации министерства иностранных дел Грузии, девиз дорожной карты интеграции в Евросоюз — «Больше интеграции для новых возможностей». Документ направлен на максимальное использование существующих возможностей сотрудничества с Европейским союзом, а также возможности, выходящие за рамки «Соглашения об ассоциации», которые будут способствовать дальнейшей интеграции Грузии в ЕС.

Общая координация разработки дорожной карты интеграции Грузии в ЕС будет осуществляться Правительственной комиссией по интеграции ЕС, а также рабочей группой и тематическими рабочими подгруппами.

По информации министерства иностранных дел, с целью обеспечения прозрачности и участия общественности в процессе разработки дорожной карты, совместно с государственными органами, будут широко вовлечены представители парламента Грузии, а также академических и деловых кругов и заинтересованные лица гражданского общества.

«Как известно, премьер-министр Грузии выступил с заявлением в законодательном органе с целью обеспечения большей интеграции и новых возможностей с Европейским союзом в отношении создания дорожной карты для интеграции в ЕС. С этой целью была разработана концепция дорожной карты интеграции Грузии в Евросоюз», — заявляют в МИД Грузии.






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