Парламент Грузии планирует до конца июня принять законопроект по наркополитике

15.05.2018 12:07 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что существует ресурс, чтобы в ближайшее время достигнуть консенсуса в отношении законопроекта, связанного с реформированием наркополитики в стране.



"Наша цель - до конца весенней сессии, то есть, до конца июня завершить принятие законопроекта, касающегося наркополитики. Это означает, что в течение ближайших двух недель он должен быть полностью подготовлен", - заявил И. Кобахидзе журналистам в понедельник.



Именно эксцессы в борьбе с наркоманией в определенной степени стали причиной состоявшихся в минувшие выходные в Тбилиси массовых акций протеста.



Что касается существующей в парламентском большинстве разницы во мнениях в отношении определенных принципов законопроекта, в результате чего его рассмотрение уже долгое время затягивается, спикер рассчитывает на активную работу депутатов, которые, по его словам, в эти сроки должны прийти к согласию.



"Главная задача - сократить потребление наркотиков в Грузии, при этом, задача состоит в том, чтобы проводить гуманную политику в этой сфере, и именно на этом принципе будет основан законопроект", - подчеркнул И. Кобахидзе.



Между тем, часть депутатов выступает категорически против легализации наркотических средств, допуская лишь декриминализацию наркополитики.



"Я против легализации наркотиков, поскольку все они содержат риск для здоровья и жизни людей", - заявил журналистам председатель парламентского комитета здравоохранения и по социальным вопросам Акакий Зоидзе.



По его словам, выход в декриминализации наркотиков и вложении средств в превенцию наркомании, в бескомпромиссной борьбе с наркореализаторами, в том числе в ужесточении так называемой "аптечной наркомании".



"Декриминализация это тот максимум, в направлении которого должен быть предпринят шаг в сфере наркополитики", - разделил мнение коллеги депутат от "Грузинской мечты" Леван Коберидзе, который является одним из инициаторов представленного в парламент законодательного пакета.



При этом он отметил, что законопроектом не предусмотрено выделение ни одного из наркотических средств. "Все наркотики рассматриваются в одном режиме, поскольку абсурдно подразделять наркотики на тяжелые, легкие, клубные и неклубные", - сказал депутат.















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