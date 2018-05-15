Самадашвили: Грузия должна сделать официальную заявку на вступление в ЕС

15.05.2018 13:03 Грузия должна сделать официальную заявку на вступление в ЕС, считает член "Национального движения" Саломэ Самадашвили до начала объединенного заседания парламентских комитетов евроинтеграции и внешних отношений.



Она подчеркнула, что Грузия должна сделать это в индивидуальном порядке, поскольку не имеет роскоши, ждать какого-то другого государства. По словам Самадашвили, опыт явствует, что крайне важно вести наши отношения с Евросоюзом в индивидуальном режиме.



По заявлению Саломэ Самадашвили, у нее есть конкретные вопросы к министру иностранных дел, в том числе о том, собирается ли Грузия сделать заявку в связи с вступлением в ЕС, а также о событиях, развитых в воскресенье по проспекту Руставели.



"Сегодня главный вопрос, что ожидает наше общество от власти. Наше общество ожидает, что европейское будущее нашей страны будет необратимым, о чем наиболее адекватным политическим заявлением является официальная заявка о том, что Грузия хочет стать государством-членом Евросоюза. Соответственно, для нас первый вопрос, собирается ли нынешняя власть сделать такую заявку, и если не собирается, почему не собирается.



Документ, который нам представят, на мой взгляд, дает многое с токи зрения технического сближения с Евросоюзом, но политическое послание является гораздо более важным, и у меня именно в связи с этим есть вопрос к министру. Кроме того, меня интересует мнение министра в связи с тем, что в воскресенье на улицах Грузии европейская идея фактически проиграла, когда молодежь, которая требует европейское будущее для этой страны, была эвакуирована, чтобы защитить от фашистских групп. Интересно, что думает министр иностранных дел о разгуле в нашей стране этих групп, и какие меры должна провести власть против них"- заявила Саломэ Самадашвили.



Михаил Джанелидзе представит на объединенном заседании парламентских комитетов интеграции с Европой и внешних отношений концепцию дорожной карты интеграции в Евросоюз.

















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