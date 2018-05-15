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Находящиеся за рубежом граждане Грузии смогут получить ID-карты бесплатно


15.05.2018   13:18
По инициативе министра юстиции Грузии, с 15 мая находящиеся за границей граждане Грузии могут получить удостоверение личности бесплатно, а паспорт — по льготной цене, за 50 долларов. Об этом Тея Цулукиани сообщила на брифинге в министерстве юстиции.

Акция на получение удостоверения личности бесплатно будет в силе три месяца, на получение биометрического паспорта – два месяца. Условия акции не предусматривают каких-либо ограничений, в том числе возрастных.

По заявлению Цулукиани, цель инициативы – уточнение избирательных списков к президентским выборам 2018 года и внесение в них достоверных и надежных биометрических данных граждан Грузии, находящихся за границей.

«Из-за истечения срока действия паспорта или удостоверения личности, находящиеся за границей граждане Грузии не могут осуществлять делопроизводство, пересекать границу, не имеют доступа к электронным сервисам, которые предоставляет грузинское государство. Эта акция поможет решить эту проблему», — считает Тея Цулукиани.

Дом юстиции напоминает, что акция по выдаче удостоверений личности бесплатно проводится для всех граждан Грузии с 1 марта по 1 ноября 2018 года. Условия получения удостоверения личности:
— Если вы гражданин Грузии, совершеннолетний или вам исполняется 18 лет до 1 ноября 2018 года;

— Если вы сняты с регистрации и из-за этого ваше удостоверение личности потеряло силу и вы зарегистрированы по конкретному, идентифицированному адресу;

— У вас нет ни одного активного документа подтверждающего личность гражданина Грузии;

Для получения детальной информации можно позвонить в Дом юстиции по телефону 2 405 405

Проверить, есть ли у вас действующее удостоверение личности, можно на этом сайте http://sda.gov.ge/?page_id=12869






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