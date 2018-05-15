Грузия ближе к ЕС, чем когда-либо - глава МИД

15.05.2018 13:25 Мы осуществили много реформ, мы сделали много шагов, и сегодня мы признаны лидерами в рамках в Восточного партнерства с точки зрения европейской трансформации, — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на объединенном заседании парламентских комитетов по вопросам европейской интеграции и по внешним связям.



Однако, по словам Джанелидзе, амбиции Грузии не ограничиваются признанием лидерства. Грузия стремится к большей интеграции с Европой, которая предоставит больше возможностей гражданам Грузии.



Как заявил Джанелидзе, главным приоритетом Грузии является европейская интеграция и углубление сотрудничества с соответствующими европейскими институтами для достижения конечной цели — окончательного членства в ЕС.



При этом, как считает глава грузинского внешнеполитического ведомства: «Грузия ближе к ЕС, чем когда-либо».



Как отметил министр, процесс интеграции в Европейский Союз уже принес конкретную пользу населению, что нашло отражение в Соглашении о пространстве глубокой и всеобъемлющей свободной торговли, после задействования которого ЕС стал партнером №1 для Грузии.



По словам Джанелидзе, с точки зрения конкретных благ необходимо отметить либерализацию визового режима, для достижения которого Грузия провела много реформ при поддержке парламента и общественности.



Министр также говорил и об интеграции в сфере культуры и науки, в связи с чем он отметил значимость грантового проекта ЕС «Горизонт 2020», который касается финансирования конкретных научных проектов и инновационных проектов.



По словам Михаила Джанелидзе, многие реформы осуществляются и по другим направлениям, но важно отметить формат, который был сформирован в прошлом году. В частности, ЕС начинает новый этап под углом интеграции в сфере безопасности и обороны, и как считает грузинский министр, для самого ЕС и для Грузии важно, чтобы наша страна подключилась к этому процессу на начальной стадии.



«Соответственно, в прошлом году мы сформировали формат диалога по вопросам безопасности на высоком уровне с Европейским союзом. В этом формате мы определяем направления, которые имеют первостепенное значение для нашей безопасности и безопасности региона в целом. Также важны наши шаги по борьбе с организованной преступностью, которые мы осуществляем в рамках Европола, Евроджаста, мы углубляем интеграционный процесс с нашими партнерами», — отметил Джанелидзе.















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