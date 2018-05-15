Джанелидзе: Думаю, что все права демонстрантов были абсолютно защищены и уверен, что так будет и в будущем

15.05.2018 14:07 «Думаю, что все права демонстрантов были абсолютно защищены и уверен, что так будет и в будущем», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе выступая в парламенте на объединенном заседании комитетов по европейской интеграции и внешним отношениям.



Глава внешнеполитического ведомства ответил на мнение членов «Единого национального движения», которые заявили, что два дня назад на проспекте Руставели европейская идея потерпела поражение.



По словам Джанелидзе, Грузия показала пример демократического развития.



«Я хочу вам сказать, что европейская идея терпела поражение на проспекте Руставели тогда, когда демонстрантов разгоняли дубинками, убивали людей, когда было абсолютное непонимание внутри страны в связи со свободой выражения мнения.



Соответственно, сегодня, Грузия продемонстрировала очень высокий уровень демократического развития. Мы действительно сделали еще один шаг к европейской интеграции и завоевали доверие. Думаю, что в воскресенье все права демонстрантов были абсолютно защищены и уверен, что так будет и в будущем. Надеюсь, что мы также сможем разработать политику, которая будет приемлемой для широкой общественности, а не для какой-либо конкретной группы », — сказал Михаил Джанелидзе.















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