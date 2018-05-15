Цулукиани: Правящая команда Грузии не поддерживает легализацию, то есть узаконивание употребления наркотиков

15.05.2018 14:29 Когда мы говорим о легализации, это означает, что употребление наркотиков должно быть таким же законным, как и грузинского вина. На это государство отвечает — нет, — заявила министр юстиции Тея Цулукиани в свзязи с наркополитикой. По ее словам, правящая команда не поддерживает легализацию употребления наркотиков.



«Правящая команда Грузии, которая управляет страной, не поддерживает легализацию, то есть узаконивание употребления наркотиков.



Какой бы тяжелой не была реакция на это, но нет, господа — кокаин, героин и другие наркотики, их список очень больший и растет с каждым днем, наркодилеры и создатели все время предлагают новинки, употребление не будет законным», — сказал Цулукиани.



Что касается решений Конституционного суда, то министр сказала, что они должны быть приняты во внимание.



«Что касается решений Конституционного суда, мы обязаны их учитывать, по другому просто не может быть. Что касается декриминализации, это означает, что за употребление наркотиков потребитель не должен сидеть в тюрьме. Таков мой подход с 2013 года. Просто, если мы будем продолжать рассуждать так, как это делают несколько человек, то мы снова окажемся в тупике. В частности, мы говорим, что потребителю наркотиков нужна помощь, и защита тем, кто не является потребителем наркотиков», — заявила Цулукиани.















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