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Джанелидзе: Для меня и всего правительства неприемлемо существование в стране фашистских групп


15.05.2018   14:39
Для меня и всего правительства неприемлемо существование в стране фашистских групп, - об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

По его словам, правительство всегда будет бороться с существованием в Грузии этих групп.

«Существование в стране фашистских групп неприемлемо для меня, и, конечно, их существование всегда будет неприемлемо и для правительства. Правительство всегда будет бороться с существованием этих групп в Грузии. Что касается радикальных групп, этому также необходимо управление процессом, и, разумеется, государство предпримет все шаги, чтобы избежать радикализации, конфронтации между радикальными группами и, конечно, прежде всего, проведения в Грузии интересов России», - сказал Джанелидзе.

Член «Национального движения» Саломе Самадашвили поинтересовалась тем, что делает правительство для борьбы с фашистскими группами.

«Очень неловко, когда министр иностранных дел не может ответить на конкретный вопрос о том, должно ли государство приложить адекватные усилия, чтобы противостоять фашистским группам в этой стране, которые от имени «Грузинского марша» реально осуществляют заказ России, и говорит о действиях прежних властей. Вы были представителем этой власти, являлись заместителем Веры Кобалия», - обратилась Саломе Самадашвили к Джанелидзе.






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