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Средства столичных жителей тратятся на выдуманные службы - оппозиция


15.05.2018   14:51
Ночная экономика Тбилиси, новая служба в мэрии Тбилиси, и раздутая бюрократия - эти темы прокомментировалпредседатель фракции городского собрания "Национальное движение" Ираклий Надирадзе.

По его словам, на ближайшем заседании городского собрания оппозиция обязательно поставит вопрос об упразднении данной службы, и направления средств, выделенных для раздутой бюрократии, на другие интересы населения Тбилиси:

"С самого же начала, когда Кахи Каладзе создавал в мэрии Тбилиси направление ночной экономики, мы, так же как и подавляющая часть общества, были нигилистски настроены. Развитые в последние дни события явствовали, что это была созданная для пиара абсолютно бездейственная служба, дополнительная бюрократическая часть мэрии. В мэрии бюрократия и без того раздута, и по нашему мнению, вручение ночной экономики человеку, которому Кахи Каладзе даже свой номер телефона не доверил, абсолютно высосанное из пальцев направление, и является тратой средств, тогда как нам говорили, что на это направление средства не будут расходоваться.

Мы видели, что Серги Гварджаладзе назначили более чем 4 000 лари, и вдобавок, собираются тратить средства на эту раздутую бюрократию. Поэтому думаем, что в мэрии не должен существовать дополнительный орган, являющийся бездейственным и нефункциональным, и деньги жителей Тбилиси не должны тратиться на такие выдуманные службы. Поэтому мы обязательно поставим на ближайшем заседании городского собрания вопрос, чтобы это направление в мэрии Тбилиси упразднили, и эти средства были потрачены с учетом, и соответственно другим интересам жителей Тбилиси"- отметил Ираклий Надирадзе.







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