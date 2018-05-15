Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Грузией

15.05.2018 15:32 Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, встречаясь с послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия по случаю начала его дипломатической миссии, заявил, что наша страна придает крайне важное значение развитию сотрудничества с Грузией.



«Мы заинтересованы развивать взаимовыгодное, равноправное сотрудничество. Подтверждением тому является визит Президента Беларуси Александра Лукашенко, который состоялся в марте этого года. Визит, мы считаем, был очень продуктивным. И самое главное — он был направлен на развитие торгово-экономического сотрудничества, это, наверное, проходило красной линией», — цитирует Андрейченко БЕЛТА.



Спикер отметил, что в Национальном собрании Беларуси весьма щепетильно относятся к ратификации подписанных документов. «Думаю, что в самое ближайшее время в Палату представителей поступят те договоры и соглашения, которые были подписаны во время визита Президента Беларуси. Одно из важных — о взаимных безвизовых поездках наших граждан. Я думаю, проблем в этом плане не будет», — считает председатель Палаты представителей.



Кроме того, Владимир Андрейченко напомнил, что в прошлом году нашу страну с визитом посетил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. «Считаю, что нам надо продумать и ответный визит», — добавил он.















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