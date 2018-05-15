|
Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Грузией
15.05.2018 15:32
Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, встречаясь с послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелия по случаю начала его дипломатической миссии, заявил, что наша страна придает крайне важное значение развитию сотрудничества с Грузией.
«Мы заинтересованы развивать взаимовыгодное, равноправное сотрудничество. Подтверждением тому является визит Президента Беларуси Александра Лукашенко, который состоялся в марте этого года. Визит, мы считаем, был очень продуктивным. И самое главное — он был направлен на развитие торгово-экономического сотрудничества, это, наверное, проходило красной линией», — цитирует Андрейченко БЕЛТА.
Спикер отметил, что в Национальном собрании Беларуси весьма щепетильно относятся к ратификации подписанных документов. «Думаю, что в самое ближайшее время в Палату представителей поступят те договоры и соглашения, которые были подписаны во время визита Президента Беларуси. Одно из важных — о взаимных безвизовых поездках наших граждан. Я думаю, проблем в этом плане не будет», — считает председатель Палаты представителей.
Кроме того, Владимир Андрейченко напомнил, что в прошлом году нашу страну с визитом посетил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. «Считаю, что нам надо продумать и ответный визит», — добавил он.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна