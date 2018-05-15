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Президент Грузии получил письмо от Джо Байдена
15.05.2018 16:32
Письмо Джо Байдена Георгию Маргвелашвили передал находящийся в Грузии с визитом эксперт Атлантического совета, заместитель министра обороны США, директор аналитического центра Джо Байдена в Пенсильвандском университете Майкл Карпентер, на встрече в резиденции президента Грузии.
Как заявил секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили, Джо Байден внимательно следит за происходящими в Грузии событиями и это письмо является выражением его поддержки.
Основной темой встречи стало развитие двусторонних отношений между Грузией и Соединенными Штатами. В ходе дискуссии также была затронута растущая поддержка новой администрации США, инициатива президента Грузии об акте поддержки Грузии, условия безопасности в регионе и ситуация на оккупированных территориях Грузии.
«Мы оценили, что теперь поддержка Грузии сильнее в условиях нынешней администрации США, что является хорошим продолжением позиции предыдущей администрации. Однако, со всеми глобальными вопросами — Ираном, Северной Кореей и т. д. — важно сосредоточиться на этой части мира, потому что в условиях стольких конкурентных кризисов иногда происходит перенос внимания. Мы должны убедиться, что в американском обществе, Конгрессе, действующей администрации знают, насколько важен этот регион для отношений между Востоком и Западом и безопасности Европы », — сказал Майкл Карпентер.
По словам Давида Раквиашвили, Майкл Карпентер, который хорошо знает наш регион, поделился своим мнением о том, как можно активизировать академические круги США для обеспечения поддержки Грузии.
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