В Грузии одна из самых строгих наркополитик, и по числу пользователей она находится почти в лидерах - Хуцишвили

15.05.2018 17:13 Примеры разных стран показывают, что как только происходит смягчение и либерализация наркополитики, на начальном этапе число пользователей увеличивается – государство обязательно должно быть к этому подготовленным, - об этом в беседе с корр. агентства «IPN» заявил депутат «Грузинской мечты» Заза Хуцишвили.



Кроме того, Хуцишвили подчеркнул, что почти весь состав большинства соглашается, что существующее с точки зрения наркополитики законодательство нужно менять.



«Об этом свидетельствует и то, что у нас одна из самых строгих наркополитик и по числу пользователей мы почти лидеры, такая же строгая наркополитика у России, и в обеих этих странах, согласно процентному показателю населения, проживает больше всего потребителей наркотиков – мы почти лидеры! Это означает, что действующее законодательство не работает, поэтому однозначно должно быть пересмотрено. Допуск легализации наркотических средств исключен. Никто этого не поддержит - это относится в том числе, к марихуане. Легализация означает превращение в обычный бизнес, выращивание на полях, расфасовку и поступление в магазинную сеть. Что касается декриминализации, мы должны учесть пример тех стран, где это произошло – в течение первых полутора лет везде было неконтролируемое увеличение потребителей наркотиков и практически этого же нужно ожидать и в Грузии. Примеры показывают, что на первом этапе происходит рост, а затем число снижается. Наша главная идея состоит в том, чтобы не арестовывать потребителей наркотиков и перевести в систему здравоохранения. Мы должны им помочь. Эта помощь, в первую очередь, означает очень мощную информационную кампанию, очень сильную пропаганду здорового образа жизни и готовность системы здравоохранения принять этих людей и помочь им», - сообщил Хуцишвили в беседе с «IPN».















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