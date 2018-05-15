Правительство намерено за 3 года удвоить количество людей, вовлеченных в спортивные активности

15.05.2018 17:15 «Внедрение здорового образа жизни является для нашей власти одним из важнейших приоритетов», — заявил премьер — министр Георгий Квирикашвили после окончания рабочей встречи связанной с разработкой плана действий правил здорового образа жизни.



Как отметил премьер, была проведена очень важная встреча, на которой присутствовали представители парламента и мэр Тбилиси Каха Каладзе.



«Мы приняли решение о внедрении здорового образа жизни и обеспечение соответствующей инфраструктуры должно стать одним из важнейших приоритетов нашей политики. Мы начинаем работать с сегодняшнего дня, чтобы оценить инфраструктуру в кратчайшие сроки, имею ввиду спортивную инфраструктуру. Это должно быть доступно для всего населения, включая социально уязвимые слои. Будет разработана специальная политика управления, это будет как спортивно-оздоровительная, так и социальная политика. Под специальными шагами я подразумеваю то, что с сегодняшнего дня на протяжении всего месяца, в кратчайшие сроки будет сделана оценка. Будет положен план, что нам необходимо. С сентября, когда мы перейдем к бюджету на следующий год, исходя из соответствующего бюджетного финансирования, это качественно на другом уровне будет отражено в государственном бюджете », — сказал Георгий Квирикашвили.



По его словам, на основе большого количества исследований, несмотря на то, что число спортсменов в Грузии значительно возросло, темпы спортивной активности в Грузии составляют половину среднего европейского показателя.



«Этот показатель за три года мы должны удвоить и приблизиться к европейским показателям. Это наш план. Ряд ведомств проделали большую работу, министерства, парламентские комитеты и т.д. Наша цель — сформировать единую модель управления, как должна управляться инфраструктура. На сегодняшний день она очень разбросана. 80% инфраструктуры находится в руках государства и 20% в пользовании частного сектора», — заявил премьер — министр.



По словам главы правительства, в процессе внедрения правил здорового образа жизни будет важна вовлеченность известных людей.















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