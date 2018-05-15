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Грузия попала в новую инициативу ЕС - Good Human Rights Stories
15.05.2018 19:44
Грузия вместе с 15 странами мира введена в новую инициативу Евросоюза — Good Human Rights Stories (GHRS).
По словам специального представителя ЕС по правам человека Ставроса Ламбринидиса, в список стран, включенных в эту инициативу, внесены образцовые государства с точки зрения прав человека, в которых сформировалась и прижилась хорошая система прав человека.
Грузия единственная из стран региона попала в данный список ЕС.
«Грузия имеет отличные достижения в области защиты прав человека», — сказал Ламбринидис на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Грузии.
В свою очередь Михаил Джанелидзе заявил, что для Грузии большая честь и возможность участвовать в новой инициативе ЕС.
«Главным приоритетом для нас является защита прав человека, и в Грузии мы провели очень много реформ, что по-настоящему является примером для подражания. Для нас большая честь участвовать в этой инициативе и поделиться с другими странами нашим позитивным опытом», — сказал Джанелидзе.
По его словам, Грузия продолжает работу с ЕС по всем вопросам, которые касаются с демократического развития Грузии, укрепления институтов и внедрения в стране наилучшей европейской практики и стандартов.
Специальный представитель Европейского союза по правам человека Ставрос Ламбринидис представил инициативу Good Human Rights Stories в 2018 году. Инициатива направлена на продвижение в мире новых позитивных достижений в области защиты прав человека.
На основании этой инициативы планируется создать неофициальную межрегиональную группу, которая будет делиться успешными и образцовыми примерами в сфере прав человека. Наряду с Грузией в группу приглашены Норвегия, Аргентина, Новая Зеландия, Уругвай, Чили, Индонезия, Южная Корея и несколько других стран.
Как пояснили в МИД Грузии, государства-члены ЕС не были включены в этот список с целью максимально продемонстрировать успех стран, не входящих в ЕС.
Официальная презентация инициативы и группы состоится в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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