Грузия попала в новую инициативу ЕС - Good Human Rights Stories

15.05.2018 19:44 Грузия вместе с 15 странами мира введена в новую инициативу Евросоюза — Good Human Rights Stories (GHRS).



По словам специального представителя ЕС по правам человека Ставроса Ламбринидиса, в список стран, включенных в эту инициативу, внесены образцовые государства с точки зрения прав человека, в которых сформировалась и прижилась хорошая система прав человека.



Грузия единственная из стран региона попала в данный список ЕС.



«Грузия имеет отличные достижения в области защиты прав человека», — сказал Ламбринидис на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Грузии.



В свою очередь Михаил Джанелидзе заявил, что для Грузии большая честь и возможность участвовать в новой инициативе ЕС.



«Главным приоритетом для нас является защита прав человека, и в Грузии мы провели очень много реформ, что по-настоящему является примером для подражания. Для нас большая честь участвовать в этой инициативе и поделиться с другими странами нашим позитивным опытом», — сказал Джанелидзе.



По его словам, Грузия продолжает работу с ЕС по всем вопросам, которые касаются с демократического развития Грузии, укрепления институтов и внедрения в стране наилучшей европейской практики и стандартов.



Специальный представитель Европейского союза по правам человека Ставрос Ламбринидис представил инициативу Good Human Rights Stories в 2018 году. Инициатива направлена на продвижение в мире новых позитивных достижений в области защиты прав человека.



На основании этой инициативы планируется создать неофициальную межрегиональную группу, которая будет делиться успешными и образцовыми примерами в сфере прав человека. Наряду с Грузией в группу приглашены Норвегия, Аргентина, Новая Зеландия, Уругвай, Чили, Индонезия, Южная Корея и несколько других стран.



Как пояснили в МИД Грузии, государства-члены ЕС не были включены в этот список с целью максимально продемонстрировать успех стран, не входящих в ЕС.



Официальная презентация инициативы и группы состоится в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.















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