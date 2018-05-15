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Главу МВД Грузии заслушают в парламенте 18 мая


15.05.2018   20:04
Министра внутренних дел Георгия Гахария заслушают в парламенте 18 мая, — сообщил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

По его информации, Гахария ответит на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания.

«По итогам сегодняшних консультаций с министром внутренних дел было решено, что парламент заслушает министра в пятницу. Будут заданы все вопросы, которые есть у депутатов. Министр сказал, что у него есть исчерпывающие ответы на все вопросы. Этот режим вопрос-ответ будет интересен обществу», — заявил Мдинарадзе.






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