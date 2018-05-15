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В МВД Грузии проходит встреча с представителями столичных клубов
15.05.2018 20:49
В МВД проходит встреча министра ВД Георгия Гахария с организаторами акции 12 мая и представителями действующих в Тбилиси ночных клубов. На встрече присутствует Народный защитник.
Встреча была назначена на 18:00, однако началась на полчаса позже, поскольку представители некоторых НПО и клубов прибыли в министерство с опозданием.
Встреча закрыта для СМИ. По информации «IPN», участники встречи поставят вопрос о том, почему 12 мая прошла спецоперация в клубах, когда министерству ВД были известны личности тех 8 лиц, которые продавали в клубах наркотические средства. Разговор также коснется превышения полномочий и применения силы со стороны правоохранителей и того, видит ли МВД, как должна измениться наркополитика в стране.
Предположительно сегодня же станет известно, когда будет дана возможность функционировать тем клубам, в которых 12 мая была проведена спецоперация.
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