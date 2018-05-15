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Грузию 26 мая посетят семь президентов и 20 делегаций высокого ранга


15.05.2018   22:49
Грузию 26 мая посетят семь президентов и 20 делегаций высокого ранга для участия в праздничных мероприятиях по случаю 100-летия со дня основания Первой Демократической Республики и Дня независимости страны, заявил глава президентской администрации Георгий Абашишвили.

«Это беспрецедентный факт, такого в Грузии еще никогда не было. Одновременно столько гостей высокого ранга в Грузию еще никогда не приезжало. В этом плане 26 мая будет особенным», — заявил Абашишвили.

В рамках празднования 26 мая в Грузии планируется проведение более 300 мероприятий.

Минобороны организует выставку вооружения, а также проведет церемонии присяги новобранцев в шести городах, в том числе в Тбилиси.

Ознакомить с Грузией начала XX века жителей и гостей Тбилиси планирует Национальное агентство вина. Будет организован тбилисский рынок 20-х годов прошлого века, ярмарка агропродукции (с дегустацией), шоу артистов, кафе открытого типа «Лагидзе» 20-х годов с соответствующим тому периоду дизайном, концерт фольклорных ансамблей, фотовыставка и многое другое.

26 мая достопримечательности столиц разных стран мира будут освещены в цвета грузинского флага. Мемориальные доски в знак дружбы с Грузией установят порядка в 30 странах мира, в вузах организуют уголки Грузии, а в столице Литвы — в Вильнюсе, откроют улицу имени Грузии.






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