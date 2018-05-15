Минфин США заявил о готовности ввести новые санкции против России

15.05.2018 22:54 США готовы ввести новые санкции против России, заявила во вторник замминистра финансов Сигал Манделкер.



По ее словам, в Вашингтоне намерены заставить Россию понести "серьезные издержки в ответ на целый ряд злонамеренных действий, предпринимаемых российским руководством". Благодаря этим действиям, отметила Манделкер, в России "олигархи и правительственные элиты получают непропорциональную выгоду".



"Те, кто получает прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут защищены от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства", - цитирует Bloomberg заявление Манделкер.



Говоря об Иране и КНДР, замминистра финансов США назвала Тегеран спонсором терроризма, а также пообещала наказание для тех, кто ведет в Иране бизнес. Что касается Пхеньяна, по словам Манделкер, именно санкции заставили Северную Корею пойти на переговоры.



"Мы проверим их искренность на предстоящем саммите между президентом Трампом и лидером Северной Кореи", - сказала она.



Последний раунд ужесточения санкций США, напомним, состоялся 6 апреля, когда американский Минфин внес в "черный список" 7 российских миллиардеров, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также 12 компаний и 17 должностных лиц, включая глав крупнейших госкорпораций.



Все они стали фигурантами SDN list, с которыми американским юрлицами запрещено проводить любые сделки, а банкам - осуществлять любые расчеты.



В санкционный список, уже насчитывающий почти 150 имен, попали Алексей Миллер, Андрей Костин, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, обвиняемый в отмывании миллиарда евро во Франции сенатор Сулейман Керимов, а также зампред ЦБ Александр Торшин, против которого Гражданская гвардия Испании инициировала расследование по подозрению в связях с Таганской ОПГ и отмыванию денег через недвижимость на юге Европы.



Месяцем ранее - в середине марта - США ввели финансовые санкции в отношении двух российских спецслужб, петербургской "фабрики троллей" и ряда других организаций и граждан РФ, которых спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет в вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Санкции вводились в соответствии с февральским обвинительным актом после более чем года критики со стороны демократов и некоторых республиканских законодателей в адрес президента Дональда Трампа, медлившего с этим шагом.



Под ограничения попало, попало в частности, Агентство интернет-исследований (АИИ), а также контролирующий его Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", разбогатевший в качестве ресторатора для элиты Петербурга в 1990х, а позднее получивший контракт на снабжение Минобороны на 100 млрд рублей.



По словам спецпрокурора США, существовала обширная схема вмешательства в предвыборную кампанию через социальные сети и содействия победе президента Дональда Трампа.



Тогда же Минфин США также объявил о введении санкций в отношении Федеральной службы безопасности России и Главного разведывательного управления страны. Под санкциями оказались также начальник ГРУ Игорь Коробов и пять других бывших и нынешних сотрудников Управления.















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