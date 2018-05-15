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Парламент Грузии работает над либерализацией наркополитики, но легализации не будет - Цулукиани
15.05.2018 23:02
Правительство Грузии не поддержит легализацию наркотиков, заявила во вторник журналистам министр юстиции Тея Цулукиани.
"Когда мы говорим о легализации наркотиков, это означает, что употребление наркотиков должно быть таким же законным, как употребление грузинского вина. На это государство ответит - нет", - завила Т.Цулукиани.
При этом она отметила, что парламент работает над либерализацией наркополитики.
"За употребление наркотиков потребитель не должен сидеть в тюрьме, ему нужна помощь", - заявила Т.Цулукиани.
Как сообщил журналистам председатель парламента Ираклий Кобахидзе, в течение ближайших двух недель в парламенте будет подготовлен законопроект по наркополитике.
"Мы работаем над этим законопроектом. Несмотря на расхождение во мнениях среди депутатов, есть ресурс для согласования позиций. В конце июня мы можем принять новый законопроект. Задача стоит, чтобы сделать гуманной политику в этой области", - сказал И.Кобахидзе.
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