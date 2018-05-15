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Консул Турции в Иерусалиме выдворен из Израиля


15.05.2018   23:14
Израиль решил выдворить консула Турции в Иерусалиме на неопределенный срок. Об этом сообщает Haaretz.

Решение выдворить консула было принято через несколько часов после того как в МИД Турции вызвали посла Израиля, которому на некоторое время рекомендовали покинуть страну.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль государством апартеида.

Ранее турецкое правительство объявило трехдневный траур в знак солидарности с Палестиной, чтобы почтить память погибших в столкновениях на административной границе сектора Газа.

Кроме того, турецкое правительство отозвало послов в Тель-Авиве и Вашингтоне для консультаций.

Стоит отметить, что Турция и Израиль обменялись послами после шестилетнего перерыва лишь полтора года назад. До того страны разорвали дипломатические отношения в 2010 году после инцидента с "Флотилией свободы".

Тогда израильские военные перехватили турецкое судно "Мави Мармара", пытавшееся прорвать морскую блокаду сектора Газа.

В результате инцидента погибли 10 турецких пропалестинских активистов.






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