Консул Турции в Иерусалиме выдворен из Израиля

15.05.2018 23:14 Израиль решил выдворить консула Турции в Иерусалиме на неопределенный срок. Об этом сообщает Haaretz.



Решение выдворить консула было принято через несколько часов после того как в МИД Турции вызвали посла Израиля, которому на некоторое время рекомендовали покинуть страну.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль государством апартеида.



Ранее турецкое правительство объявило трехдневный траур в знак солидарности с Палестиной, чтобы почтить память погибших в столкновениях на административной границе сектора Газа.



Кроме того, турецкое правительство отозвало послов в Тель-Авиве и Вашингтоне для консультаций.



Стоит отметить, что Турция и Израиль обменялись послами после шестилетнего перерыва лишь полтора года назад. До того страны разорвали дипломатические отношения в 2010 году после инцидента с "Флотилией свободы".



Тогда израильские военные перехватили турецкое судно "Мави Мармара", пытавшееся прорвать морскую блокаду сектора Газа.



В результате инцидента погибли 10 турецких пропалестинских активистов.















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