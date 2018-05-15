В правительстве нет единого мнения относительно наркополитики

15.05.2018 23:38 Существующая наркополитика является серьезной проблемой, и я думаю, что изменения и запланированная реформа должны служить защите молодых людей от наркотиков, — об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил журналистам, комментируя тему.



По его словам, жесточайшие меры должны быть приняты против реализаторов наркотиков и очень важной является популяризация здорового образа жизни.



«Не буду скрывать, мнения в команде разнятся, однако все мы соглашаемся, что текущая наркополитика является проблематичной. Соответственно, ее нужно изменить. Как и в какой форме – в связи с этим в команде будут обсуждения и это станет известно общественности.



Существующая наркополитика является серьезной проблемой, и думаю, что изменения и запланированная реформа должны служить защите молодых людей от наркотиков. Жесточайшие меры должны быть приняты против реализаторов наркотиков и очень важной является популяризация здорового образа жизни», — заявляет Каха Каладзе.



Вместе с тем, он не согласен с мнением, якобы дискуссию об изменении наркополитики ускорили последние события и позиция отдельных лиц. По словам Каладзе, обсуждение этого вопроса активно проходило и в прошлый период.















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