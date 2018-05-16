Правительство выделит мэрии Тбилиси 30 миллионов лари на благоустройство инфраструктуры столицы

16.05.2018 11:46 «Для мэрии Тбилиси из государственного бюджета будет выделено 30 млн. лари на осуществление инфраструктурных проектов в столице», — заявил премьер — министр Георгий Квирикашвили на рабочей встрече в которой приняли участие мэр Тбилиси Каха Каладзе и министр финансов Мамука Бахтадзе.



Мэр поблагодарил премьер-министра и правительство за это решение и отметил, что выделяемые дополнительные финансовые ресурсы будут направлены на развитие важной инфраструктуры столицы.



По информации администрации правительства Грузии, дополнительно выделенные 30 миллионов лари для тбилисской мэрии дадут возможность для реализации инфраструктурных проектов запланированных на 2019-2020 годы. Это высвободит финансовый ресурс из бюджета муниципалитета города на ближайшие два года, который будет потрачен на развитие спортивной инфраструктуры.



Это решение соответствует инициативе премьер-министра, которая подразумевает способствование внедрению здорового образа жизни в стране. Большое внимание будет уделено этому направлению в регионах Грузии, где правительство осуществит ряд важных проектов.



Внедрение здорового образа жизни и инфраструктурная готовность страны, становится одним из важнейших приоритетов правительства. Для этой цели запланированы конкретные шаги. В частности, в течение месяца должна быть осуществлена перепись существующей спортивной инфраструктуры в масштабах всей страны и изучение требуемых нужд, после чего будет подготовлен план действий.



Бюджет 2019 года будет планироваться в соответствии с приоритетами, изложенными в плане действий, который, помимо капитальных затрат, связанных с организацией спортивной инфраструктуры, также будет учитывать социальные аспекты, чтобы максимально увеличить доступность спортивной инфраструктуры для населения.



Согласно плану правительства, в ближайшие три года число людей, участвующих в спортивных мероприятиях, должно быть удвоено и приближено к европейскому показателю.



Информацию распространяет пресс — служба администрации правительства Грузии.















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