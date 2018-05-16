Брайза: Несмотря на провокационные действия России, Грузия нашла разумный выход их миновать

16.05.2018 11:50 Несмотря на провокационные действия России, очевидно, правительство Грузии нашло разумный путь миновать эти провокации – заявил член "Джеймстаунского фонда" Мэтью Брайза после встречи с государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



Цихелашвили ознакомила членов Совета директоров "Джеймстаунского фонда" Мэтью Брайза, Уилема Фогеля, Глена Говарда, Владимира Сокора, и Адлена Уйлстрома с новой мирной инициативой правительства Грузии "Шаг к лучшему будущему". По мнению Мэтью Брайза, у правительства Грузии есть определенные достижения в рамках политики стратегической выдержки.



"В некоторых случаях, видимо, ситуация схожа с тем, что я оставил девять лет назад. В некоторых случаях отличается. Несмотря на то, что действия России провокационные, видно, что правительство Грузии нашло разумный путь миновать эти провокации. Мы всегда призывали Грузию найти пути с точки зрения восстановления связей между обществами, проживающими по обе стороны разделительной линии. Это умная стратегия"- заявил Метью Брайза.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

