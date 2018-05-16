Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Брайза: Несмотря на провокационные действия России, Грузия нашла разумный выход их миновать


16.05.2018   11:50
Несмотря на провокационные действия России, очевидно, правительство Грузии нашло разумный путь миновать эти провокации – заявил член "Джеймстаунского фонда" Мэтью Брайза после встречи с государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

Цихелашвили ознакомила членов Совета директоров "Джеймстаунского фонда" Мэтью Брайза, Уилема Фогеля, Глена Говарда, Владимира Сокора, и Адлена Уйлстрома с новой мирной инициативой правительства Грузии "Шаг к лучшему будущему". По мнению Мэтью Брайза, у правительства Грузии есть определенные достижения в рамках политики стратегической выдержки.

"В некоторых случаях, видимо, ситуация схожа с тем, что я оставил девять лет назад. В некоторых случаях отличается. Несмотря на то, что действия России провокационные, видно, что правительство Грузии нашло разумный путь миновать эти провокации. Мы всегда призывали Грузию найти пути с точки зрения восстановления связей между обществами, проживающими по обе стороны разделительной линии. Это умная стратегия"- заявил Метью Брайза.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Индекс гостиничных цен в апреле 2018 года, по сравнению с мартом, возрос на 4,2%
За последние два года больше всего средства размещения открылось в Гурии
В 2017 году Грузию посетили 7,9 млн международных пассажиров-нерезидентов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президенты семи стран прибудут в Тбилиси 26 мая
Узбекистан и Грузия обсудили развитие транзитных грузоперевозок
Генпрокурор: В 2017 г в Армении преступность выросла на 8.1%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна