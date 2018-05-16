Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе поручил решить проблему кондиционирования в маршрутных такси


16.05.2018   11:51
Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил заместителю мэра Майе Битадзе и начальнику транспортной службы Мамуке Мумладзе провести переговоры с компанией, которой принадлежат маршрутными такси, по поводу кондиционирования в транспорте.

Как заявил мэр на заседании правительства в Тбилиси, приближается летний сезон и люди должны комфортно передвигаться на транспорте.

«В связи с наступлением летнего сезона, я хотел бы дать поручение заместителю мэра Майе Битэдзе и начальнику транспортной службы, провести переговоры с руководством т.н «жёлтых маршрутных такси», чтобы проблема кондиционирования летом была бы решена, а мэру и мэрии не нужно было бы давать объяснений и указаний, чтобы люди чувствовали себя в комфортной среде во время поездки на маршрутных такси», — заявил Каха Каладзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Индекс гостиничных цен в апреле 2018 года, по сравнению с мартом, возрос на 4,2%
За последние два года больше всего средства размещения открылось в Гурии
В 2017 году Грузию посетили 7,9 млн международных пассажиров-нерезидентов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президенты семи стран прибудут в Тбилиси 26 мая
Узбекистан и Грузия обсудили развитие транзитных грузоперевозок
Генпрокурор: В 2017 г в Армении преступность выросла на 8.1%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна