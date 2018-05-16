Каладзе поручил решить проблему кондиционирования в маршрутных такси

16.05.2018 11:51 Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил заместителю мэра Майе Битадзе и начальнику транспортной службы Мамуке Мумладзе провести переговоры с компанией, которой принадлежат маршрутными такси, по поводу кондиционирования в транспорте.



Как заявил мэр на заседании правительства в Тбилиси, приближается летний сезон и люди должны комфортно передвигаться на транспорте.



«В связи с наступлением летнего сезона, я хотел бы дать поручение заместителю мэра Майе Битэдзе и начальнику транспортной службы, провести переговоры с руководством т.н «жёлтых маршрутных такси», чтобы проблема кондиционирования летом была бы решена, а мэру и мэрии не нужно было бы давать объяснений и указаний, чтобы люди чувствовали себя в комфортной среде во время поездки на маршрутных такси», — заявил Каха Каладзе.















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