Новый премьер-министр Армении посетит Грузию в ближайшее время

16.05.2018 12:15 Ереван на данный момент ведет работы по организации визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию. Об этом Пашинян рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Армения, отвечая на вопрос, собирается ли он 26 мая на празднование 100-летия республики в Тбилиси.



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Беседа с премьером состоялась прямо на улице, перед зданием правительства Армении, где нам удалось его "поймать".



"Как можно скорее отправлюсь в Грузию. Сейчас ведутся работы по организации визита. Как только мы договоримся о сроках, я сообщу", — сказал Пашинян.



11 мая между премьер-министрами Армении и Грузии Николом Пашиняном и Георгием Квирикашвили состоялась телефонная беседа. Стороны договорились о встрече в ближайшее время и пригласили друг друга посетить соответственно Ереван и Тбилиси.



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Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили пригласил своего армянского коллегу Армена Саркисяна в Тбилиси на празднование 100-летия республики 26 мая.















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