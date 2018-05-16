|
Новый премьер-министр Армении посетит Грузию в ближайшее время
16.05.2018 12:15
Ереван на данный момент ведет работы по организации визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию. Об этом Пашинян рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Армения, отвечая на вопрос, собирается ли он 26 мая на празднование 100-летия республики в Тбилиси.
"У меня важная работа": премьер-министр Армении свяжется с грузинским коллегой
Беседа с премьером состоялась прямо на улице, перед зданием правительства Армении, где нам удалось его "поймать".
"Как можно скорее отправлюсь в Грузию. Сейчас ведутся работы по организации визита. Как только мы договоримся о сроках, я сообщу", — сказал Пашинян.
11 мая между премьер-министрами Армении и Грузии Николом Пашиняном и Георгием Квирикашвили состоялась телефонная беседа. Стороны договорились о встрече в ближайшее время и пригласили друг друга посетить соответственно Ереван и Тбилиси.
"Пригласили в Грузию": ожидания Пашиняна от премьера Грузии оправдались>>
Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили пригласил своего армянского коллегу Армена Саркисяна в Тбилиси на празднование 100-летия республики 26 мая.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна