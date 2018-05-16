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Каладзе: Наркополитику нужно менять


16.05.2018   12:41
Существующая наркополитика является серьезной проблемой, и я думаю, что изменения и запланированная реформа должна защищать молодых людей от наркотиков, — об этом журналистам заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

При этом Каладзе признал, что в правительстве пока нет общего мнения по поводу того, как именно должна измениться наркополитика.

«Не буду скрывать, мнения в команде различаются, однако все мы соглашаемся, что текущая наркополитика является проблематичной. Соответственно, ее нужно изменить. Как и в какой форме – в связи с этим в команде будут обсуждения и это станет известно общественности.

Существующая наркополитика является серьезной проблемой, и думаю, что изменения и запланированная реформа должны служить защите молодых людей от наркотиков. Жесточайшие меры должны быть приняты против реализаторов наркотиков и очень важной является популяризация здорового образа жизни», — сказал Каладзе.

Мэр также подчеркнул, что обсуждение вопроса наркополитики активно проходило и раньше и он не согласен с мнением о том, что дискуссию об изменении наркополитики якобы ускорили последние события и позиция отдельных лиц.






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