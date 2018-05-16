Замглавы МИД принял в политической встрече высокого уровня «Инициатива распространения безопасности»

16.05.2018 12:45 Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани принял участие в Париже в политической встрече высокого уровня "Инициатива распространения безопасности".



МИД сообщает, что мероприятие посвящается 15-й годовщине данной инициативы.



В своем выступлении Давид Залкалиани подчеркнул значение участия в "Инициативе распространения безопасности" для Грузии, и говорил о вызовах, существующих перед регионом с точки зрения распространения оружия массового уничтожения.



По сообщению пресс-службы министерства, первый заместитель министра заострил внимание на усилия Грузии в контексте борьбы против распространения и незаконной торговли оружием массового уничтожения и связанными с ним технологиями, и направлениях сотрудничества с международным содружеством.



Представители государств - участников инициативы подчеркнули значение единого видения, тесного и активного сотрудничества стран в условиях существующих террористических угроз, что позитивно отражается на международной безопасности.

















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