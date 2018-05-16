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Правительство Грузии создало комиссию для решения демографической проблемы
16.05.2018 12:47
Постановлением премьер-министра за №221 в стране создан новый совет -"Национальный совет развития населения". Совет, укомплектованный из министров, будет работать над национальной стратегией по демографии.
Согласно положению, советом будет руководить Георгий Квирикашвили, его заместителем будет Акакий Зоидзе. Государство взяло обязательство о создании "Совета развития населения" еще в 2016 году, когда парламент утвердил "Концепцию демографической безопасности Грузии".
Тогда парламент принял этот документ во избежание "демографической катастрофы". Полномочием нового совета будет: запрашивать необходимую для своей деятельности информацию, разрабатывать рекомендации с целью обновления и усовершенствования стратегии концепции демографической безопасности, создание консультативной группы (групп) для разработки рекомендаций с участием неправительственных и международных организаций, и экспертов соответствующей сферы.
Концепция демографической безопасности преследует целью приостановление такой важной проблемы, как сокращение численности населения.
В состав комиссии входят члены правительства и парламента, а также краевые губернаторы.
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