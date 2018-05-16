Состоялась встреча глав МИД Грузии и Казахстана

16.05.2018 13:28 Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Грузия всегда отличается своим традиционным гостеприимством, щедростью души. У нас политический и деловой климат между нашими странами сегодня способствует тому, чтобы мы наши традиционные дружеские, братские отношения могли углубить, расширить. Это не просто слова, которые иногда говорятся по сложившейся традиции или протоколу. На самом деле вы можете себя чувствовать здесь, как у себя дома. В ходе вашего визита, я думаю, вы получите много доказательств тому, насколько мы близки и насколько с другой стороны мы едины перед лицом новых вызовов разного характера, с которыми сталкиваются не только наши регионы. Приятно отметить, что по всем ключевым вопросам международной повестки позиции Казахстана и Грузии совпадают. Мы вместе работаем на многих международных площадках», - сказал Кайрат Абдрахманов.



В заключение министр иностранных дел РК поздравил грузинскую делегацию со 100-летием восстановления независимости Грузии.



В свою очередь вице-премьер, министр иностранных дел Грузии поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием.



«Дорогие друзья, я очень рад, что у меня есть возможность еще раз посетить вашу прекрасную страну, ваш прекрасный город. Я не первый раз здесь и всегда рад видеть, как город и страна бурно развиваются», - отметил Михаил Джанелидзе.















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