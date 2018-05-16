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Тавадзе: В связи с наркополитикой могу сказать, что мы принимаем решения только лишь на основании иска


16.05.2018   13:58
Нашей оценкой являются решения Конституционного суда, - об этом заявил председатель Конституционного суда Грузии Заза Тавадзе.

«В связи с наркополитикой могу сказать то, что мы принимаем решения только лишь на основании иска или представления. За последние годы Конституционным судом принято не одно решение по части наркотиков. Последнее решение было то, что Конституционный суд упразднил уголовную ответственность за употребление марихуаны, т.е. произошла декриминализация этого.

В остальном, каковыми будут решения Конституционного суда в этом отношении, предварительно сказать не могу. Это будет зависеть от того иска и того представления, которые внесены сейчас или будут внесены в будущем в Конституционный суд», - заявил Тавадзе.

По его же словам, исполнение принятых Конституционным судом решений обязательно как для законодательных, так исполнительных органов, что и происходит перманентно.






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