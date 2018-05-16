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Квирикашвили: Конституционный суд Грузии является полноценным членом европейской семьи


16.05.2018   14:15
Конституционный суд Грузии является полноценным членом европейской семьи, несмотря на то, что относится к ряду судов стран с т.н. «молодой демократией», - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речью на конгрессе Ассоциации конституционного правосудия.

«Должен отметить, что Конституционный суд Грузии является полноценным членом европейской семьи, несмотря на то, что относится к ряду судов стран с т.н. «молодой демократией». Подтверждением этого служит международная активность за последние годы. Конституционный суд Грузии в течение последних трех лет, в 2014-2017 годах, председательствовала на Конференции европейских конституционных судов – полномасштабном европейском форуме, который объединяет институты европейских стан, осуществляющих конституционное правосудие. Международное признание деятельности Конституционного суда Грузии, убежден, будет способствовать укреплению достигнутых нашей страной успехов и развитию в Грузии государственной системы, основанной на демократии и верховенстве закона», - заявил Квирикашвили.

Как подчеркнул премьер, роль Конституционного суда в деле укрепления правой культуры общества и гражданских ценностей бесспорно весьма значительно.

Георгий Квирикашвили поблагодарил дружественные страны за вклад, внесенный в дело развития системы правосудия Грузии.







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