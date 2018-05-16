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Маргвелашвили: Мечтаю о том времени, когда поговорю с российским лидером исходя не из его имиджа, а исходя из интересов российских семей


16.05.2018   14:47
Главный фронт в отношении политики российского государства проходит не только на линии оккупации, а он в наших сердцах и вере в то, победим ли мы, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече в Медицинском университете, приуроченной к 100-летию юбилею независимости Грузии.

По словам президента, власти Грузии предлагают России рациональный диалог, и он считает, что это верным подходом.

Как отметил Маргвелашвили, он желает такого диалога с президентом России, когда тот будет говорить исходя из интересов российских граждан.

«Желаю того времени, когда смогу поговорить с лидером России исходя не из его имиджа, а того интереса, который есть у какой-либо семьи в Москве или Петербурге. Исходя из этого, если российский лидер будет говорить со мной, мы упорядочимся, потому что именно так говорят со мной, к примеру, президент Германии, канцлер Германии или президент Франции. А мы всё говорим исходя из «державных» интересов российского государства… Так что, мы предлагаем России диалог в смысле того – какой интерес может быть у российских граждан и как отразится этот интерес на них, и мы предлагаем добрососедство с той минуты, в какую возвратятся оккупированные территории Грузии», - заявил, в частности, Маргвелашвили.






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