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Судам в Грузии возможно дадут право на запрещение творческих произведений
16.05.2018 14:55
Согласно новому законопроекту, суд сможет запретить распространение творческого произведения.
По нынешней редакции закона "О культуре", распространение творческого произведения недопустимо, если оно посягает на права и законные интересы других людей, разжигает национальную, этническую, религиозную, и расовую вражду, проповедует войну и насилие, и пропагандирует порнографию.
По инициативе авторов законопроекта Эки Беселия и Левана Гогичаишвили, допустимость запрещения творческого произведения по всем этим причинам определит суд.
В статье 20 новой редакции конституции написано, что решением суда можно запретить распространение творческого произведения, если оно ущемляет права других.
В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта преследует целью гармонизацию действующего законодательства Грузии с внесенными поправками в конституции Грузии.
Кроме того, входят изменения в Гражданский процессуальный кодекс Грузии. В перечень гражданских дел добавятся дела, связанные с запрещением распространения творческого произведения, если распространение произведения ущемляет права других.
Данное изменение заработает сразу же с инаугурацией президента Грузии, избранного в будущих президентских выборах.
Юрист Георгий Мшвениерадзе говорит On.ge, что новое изменение создает допустимость цензуры:
"Исходя из этого, это изменение в условиях положения нашего суда фактически является введением цензуры".
По его же словам, до сих пор ни у кого не было права запрещать художественное произведение, и в конкретных случаях это было просто недопустимо, а сейчас появляется механизм, который сделает возможным запретить подобное произведение.
По словам Мшвениерадзе, разжигание религиозной, этнической распри, проповедь насилия, и распространение порнографии не являются вопросами, из-за которых можно запретить творческое произведение.
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