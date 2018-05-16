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Большая часть населения Грузии поддерживает стабилизацию отношений с Россией - Маргвелашвили


16.05.2018   15:04
«Согласно опросам, на протяжении последних лет доминантно, что большая часть населения Грузии поддерживает стабилизацию отношений с Россией», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече со студентами.

Как отметил Маргвелашвили, грузинское общество в отношении России не разделено на две части.

«Грузинская общественность готова для разговора с Россией. И я готов, конечно, здесь не идет речь о конкретных действиях, которые должны быть осуществлены. Этого не будет, если не удастся достичь соглашения по главным темам.

В 2008 году Россия почему-то решила, что у неё есть достаточно причин, чтобы изменить карту Грузии своими танками и автоматами. Еще через шесть лет возник еще один достаточный повод, чтобы изменить границы Украины. Дело в том, что изменение государственных границ военными механизмами, это абсолютная тенденция прежних веков. Много мировых войн произошли из-за этого, так как ты думаешь, что имеешь достаточно причин и силы, чтобы вторгнуться в Грузию и изменить территориальную целостность страны, которую, между прочим, ты сам и признал, как независимое государство Грузия 20 лет назад, потом сказал, что не нравятся эти границы и их нужно изменить. В нас должна существовать непримиримость с этим и, думаю, что грузинское общество, политический спектр, готовы говорить с Россией, просто за рамками этого исторического абсурда, где проходит красная линия», — заявил Георгий Маргвелашвили.






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