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Омбудсмен требует расследования насильственных действий членов неонацистских группировок
16.05.2018 15:06
Народный защитник Грузии отзывается на насильственные действия участников акции, организованных "Грузинским маршем" и другими неонацистскими группировками параллельно акции "За нашу свободу", организованной 13 мая 2018 года "Движением белый шум", и призывает правоохранительные органы к соответствующему реагированию.
По словам омбудсмена, распространялась информация, что со стороны контрдемонстрантов имели место угроза, физическое насилие, и другие насильственные призывы по отношению участников акции "За нашу свободу".
"Распространилась информация о препятствии в деятельности оператору "Рустави 2", физическом противостоянии, и угрозе. А также, представитель неонацистских группировок распространил информацию, что они начинают формирование отрядов гражданской гвардии"- говорится в заявлении омбудсмена.
По словам народного защитника, собрание, и проведение манифестации является гарантированным конституцией правом, но это право не неограниченное:
"Во время проведения собрания и манифестации недопустимы призывы, которые являются пропагандой насилия, разжигают национальную, религиозную, или социальную вражду, и создают явную и реальную опасность их осуществления. А также власть может прекратить собрание и манифестацию, если она получила противозаконный характер. В ходе проявления протеста в любой форме, необходимо чтобы действия соответствующих лиц не навредили правам других людей, не создали угрозу жизни, здоровью, и имуществу других".
Народный защитник указывает на видео, из которого выясняется, что активист контракции ударил одну из женщин-участниц акции по лицу.
Народный защитник призывает Министерство внутренних дел Грузии своевременно выявить все возможные преступные действия во время контракции 13 мая.
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