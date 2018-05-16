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Председатель парламента Грузии встретился со своим азербайджанским коллегой


16.05.2018   16:10
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым

Стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы углубления сотрудничества по направлениям культуры, экономики и туризма. На встрече было отмечено, что историческая дружба является твердой основой для более глубокого развития стратегических отношений. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана пригласил Ираклия Кобахидзе посетить Баку и заявил.

Речь зашла о пятом ежегодном саммите «Партнерства открытого управления» (OGP), который будет принимать Грузия 17-19 июля. По заявлению Ираклия Кобахидзе, парламент Грузии готов обменяться опытом с точки зрения открытого управления с Милли Меджлисом Азербайджана.






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